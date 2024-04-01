Менеджер Емельяненко заявил, что реванш с Дациком состоится

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил «Матч ТВ», что реванш российского бойца с соотечественником Вячеславом Дациком обязательно состоится.

В понедельник стало известно, что запланированный на 12 апреля в Москве турнир Ural FC 7 отменен по техническим причинам. Это шоу должен был возглавить реванш между тяжеловесами Емельяненко и Дациком; планировалось, что они проведут бой по правилам бокса в ММА‑перчатках. В сентябре 2022 года Дацик на 13‑й секунде нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке.