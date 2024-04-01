Менеджер Емельяненко заявил, что реванш с Дациком состоится

«Реванш с Дациком состоится, но где и когда — узнаем позже» — менеджер Александра Емельяненко
Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил «Матч ТВ», что реванш российского бойца с соотечественником Вячеславом Дациком обязательно состоится.
В понедельник стало известно, что запланированный на 12 апреля в Москве турнир Ural FC 7 отменен по техническим причинам. Это шоу должен был возглавить реванш между тяжеловесами Емельяненко и Дациком; планировалось, что они проведут бой по правилам бокса в ММА‑перчатках. В сентябре 2022 года Дацик на 13‑й секунде нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке.
— К сожалению, это не первоапрельская шутка, а реальность… После трагедии в «Крокус Сити Холле» усилены меры безопасности. Лига Ural FC всячески пыталась сохранить этот турнир, но в итоге вечер был отменен. Александр был в отличной форме. Реванш с Дациком так или иначе состоится, но где и когда — узнаем попозже, — сказал Бурчак «Матч ТВ».
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