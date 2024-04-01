Маддалена дрался против Бернса с инфекцией стафилококка в колене. В первом раунде он сломал руку
Маддалена признался, что болел стафилококком во время поединка с Бернсом.
«У меня появился стафилококк прямо перед отъездом. Я принимал антибиотики. Перед боем мне было лучше, поэтому я подумал: «Антибиотики, очевидно, работают». Это выглядело как прыщ на колене... Я практически не тренировался. Просто отдыхал первые четыре дням в Майами», – признался боец UFC Джек Делла Маддалена.
Во время первого раунда Маддалена сломал руку, но сумел продолжить бой и нокаутировал Гилберта Бернса. Поединок прошел в карде турнира UFC 299.
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Маддалена дрался против Бернса с инфекцией стафилококка в колене. В первом раунде он сломал руку