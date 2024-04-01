“Меня уже называют русским Макгрегором”. Звезда ММА о сложном детстве, боях и цели сразиться с реальным Конором

2 апреля неугомонные скандалисты из мира российских ММА возглавят турнир ММА Серия–78, который пройдет в московском театре «ОДЕОН». Сергей Бобрышев и Залимхан Юсупов наконец-то проведут реванш. Почти три года прошло с момента их первого боя, и вот полусредневесы снова готовы разделить пространство клетки!

© Организаторы ММА Серия-78

Сергей Бобрышев является самым известным и одним из наиболее успешных бойцов ММА Серии! На его счету 15 поединков в лиге, 12 из которых он выиграл. Бобрышеву принадлежит два пояса Победителя — бронзовый и серебряный.

Залимхана Юсупова вы также наверняка знаете неплохо. Долгое время Юсупов делал себе имя, выступая в самых разных поп-ММА промоушенах, а его соперниками становились самые медийные люди индустрии. Шовхал Чурчаев, Влад Ковалев, Ярослав Кук, Петр Романкевич и не только — со всеми этими людьми Юсупов сразился в последние пару лет, а теперь пришло его время вернуться в ММА Серию и дать реванш главной звезде!

Сергей Бобрышев прямо сейчас идет на мощнейшей победной серии: четыре последних поединка бойца из Мурома завершились для него успешно. Этого парня

можно назвать уникальным. Подумайте сами: в ММА он пришел с улицы, в Муроме оказался практически случайно, по приглашению друга, и начал целенаправленно тренироваться как боец уже в 25 лет. А жизнь профи-бойца у него началась лишь пару лет назад, когда он принял решение отказаться от всего стороннего ради собственного развития в ММА Серии.

Читайте большое интервью с Бобрышевым, в котором мы обсуждаем, как Сергей пришел в спорт, благодаря какой истории попал в Муром, что было самым тяжелым испытанием в его детстве и с кем из звезд мировых ММА он хотел бы подраться.

Сергей, каким ты видишь свой идеальный бой?

Я еще мало времени занимаюсь, всего лишь около 4 лет в профессиональном спорте. И это как-то сказывается на моей эмоциональности: я вроде горю, но также и кайфую. Наверное, пройдет немного времени, и я буду раскрываться и покажу идеальный бой.

© Организаторы ММА Серия-78

А до статуса профессионального бойца кем ты хотел стать и кто ты по

образованию?

Вообще, я крановщик-автослесарь. Я работал даже на кране. В общем, я имею средне-специальное образование. В Муроме я и в шиномонтажке работал, и на автомойке. Даже было дело, на заводе работал.

А как ты попал в Муром?

Приехал я с ребятами из своего города на заработки. Мой товарищ работал на компанию, которая красила дороги, поэтому я приехал именно с этой целью. Но как-то задержался надолго и асфальты больше не крашу.

Когда понял, что хочешь стать бойцом?

В принципе, я всегда не покладал рук, я пытался что-то делать. Я старался каждый

вечер как-то тренироваться, либо пробежечку, либо там турнички, я постоянно раскидывался. Я постоянно смотрел фильмы-боевики. Я был постоянно в боевиках. И мне всегда нравилось как бы драться, не знаю почему, я всегда чувствовал, что это мое. И я понимал, что если у меня будет команда, которая будет готовить на бои, я смогу так же драться в клетке, как известные бойцы. Я это чувствовал душой.

Как ты чувствуешь по внутреннему ощущению, верно ли ты сделал, что пошел в единоборства, ты видишь для себя огромное будущее?

Да, я стараюсь и работаю над этим. Я думаю, что я на верном пути.

В детстве или юности занимался ли спортом, была у тебя тяга к соревнованиям и спортивным достижениям?

До 15 лет мне всегда хотелось заниматься футболом, но там нужна была форма и экипировка, а у моей мамы не было такой возможности. Но все же я всегда чем-то занимался. Я участвовал в школьных забегах, ходил на легкую атлетику. Чего-то пытался, но по чуть-чуть. Улица меня заманила быстрее. Боевыми видами спорта занимался, но по пару месяцев. Хотелось, но как-то не было возможности.

© Организаторы ММА Серия-78

Расскажи про свою семью?

Мы жили без отца, у меня была одна мать. Мама много работала, чтобы нас

обеспечивать. Поэтому мне всегда хотелось двигаться самому, работать, хотелось

какие-то карманные деньги иметь. Я всегда искал какие-то подработки.

Почему ты решил стать профессиональным бойцом и прийти в спортивный зал единоборств?

Я начал ходить в зал и понял, что хочу выступать по профессиональным правилам, потому что мне не нравилось выступать в накладках и в шлеме. Блин, я такой: локтями бить нельзя, коленями нельзя, вообще ничем нельзя было бить, только руки и борьба. Я всегда хотел лупить со всей дури, чтобы было больно.

Тебя многие сравнивают с Конором Макгрегором, льстит ли тебе это?

Я хочу биться и быть ни на кого не похожим. Я хочу своё развивать, понимаете? Вот

такая вещь. Вот зачем быть на кого-то похожим, если ты можешь что-то своё. А то, что люди сравнивают там с кем-то, просто это уже громкие имена, которые уже показали нечто свое.

Что тебя сейчас больше всего привлекает в ММА?

Это тяжело объяснить, но это такой кайф и эмоции. Нигде такого нельзя получить,

кроме как в клетке.

Сергей, а у тебя есть какая-нибудь глобальная цель в ММА? Возможно, сейчас какие-то имена недосягаемые, но в перспективе ты бы хотел с кем-то разделить клетку?

Я начинаю задумываться, а почему через какое-то время мне бы не встретиться с Конором Макгрегором? Это будет круто и прикольно. Меня некоторые называют русским Конором, поэтому почему бы и нет?

© Организаторы ММА Серия-78

Сергею Бобрышеву предстоит уже 16-е выступление в ММА Серии, и по этому показателю он – рекордсмен лиги. Для бойца из Мурома возможная победа над Залимханом Юсуповым может стать не только приятным возмездием, но и шансом в очередной раз заявить о себе на всю Россию!

Уже 2 апреля в театре «ОДЕОН» состоится уникальный турнир ММА Серия–78. Подобные бои проводили пионеры этого спорта еще в 90-х года прошлого столетия, и вот ММА Серия решила порадовать свою аудиторию классическим и в то же время абсолютно свежим и непривычным зрелищем! ММА Серия-78: Elite Fights – это светское событие, которое объединит в себе захватывающие бои без правил и роскошный ужин в одном из самых красивых театров столицы. Будет вкусно, эмоционально горячо и незабываемо!

Подробности и информация о билетах доступны по ссылке (16+)