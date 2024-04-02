Главный реванш года, бои в стиле 90-х и уникальная атмосфера: турнир ММА Серия-78 в театре "Одеон"

ММА Серия-78: Elite Fights – это светское событие, которое пройдёт 2 апреля в театре «ОДЕОН».

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Зрителей ждут яркие и незабываемые поединки с участием лучших бойцов. Сидя за уютными столиками, вы в буквальном смысле окажитесь в центре действия, наблюдая за боями на расстоянии вытянутой руки.

Профессиональные бойцы продемонстрируют все свое мастерство, а бои обещают быть захватывающими и принципиальными. Главным событием вечера на турнире ММА Серия-78: Elite Fights станет реванш между Сергеем Бобрышевым и Залимханом Юсуповым. В рамках второго поединка по значимости в программе турнира ММА Серия-78: Elite Fights сразятся обладатель бронзового пояса Победителя Заур Гаджибабаев и Андрей Жуковский.

Кроме того, турнир ММА Серия-78: Elite Fights украсит горячее медиа-противостояние, в котором сойдутся звезда «Пацанок» Аня Костина и знаменитая блогерша Биг Рашн Снейк. Костина уже знакома зрителям лиги: на турнире под номером 77 она победила Кристину Захарову и триумфально отметила свой профессиональный дебют. Что касается Биг Рашн Снейк (настоящее имя – Екатерина Броженас), то у нее есть популярная страница в соцсети «Вконтакте» и опыт выступлений в боях. Ранее Броженас можно было увидеть на ютуб-площадке Epic Fighting Championship.

Поединки вечера:

Станислав Бурдастов (Россия) - Владислав Афанасьев (Россия); Давид Чихладзе (Грузия) – Дмитрий Воробьёв (Россия); Марат Адельбеков (Россия) - Гриша Дьячков (Россия); Сергей Толмачев (Россия) – Денис Жуков (Россия); Екатерина Броженас (Россия) - Аня Костина (Россия). Special fight; Артем Булойчик (Белоруссия) - Сурен Петросян (Узбекистан); Андрей Жуковский (Беларусь) - Заур Гаджибабаев (Азербайджан); Залимхан Юсупов (Россия) - Сергей Бобрышев (Россия). Реванш. Бой за серебряный пояс Победителя.

Неотъемлемая часть атмосферы театра «ОДЕОН» — изысканная авторская кухня. Всех гостей ждет ужин, состоящий из изысканных блюд от Pinskiy&Co. Будет вкусно, эмоционально горячо и незабываемо!

Подробности и информация о билетах доступны на сайте (16+).