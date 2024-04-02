Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC в 2024 году

Популярный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом промоушена с начала 2024 года, сообщает Bloody Elbow.

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Напомним, восьмилетнее сотрудничество UFC с USADA (Антидопинговое агентство США) закончилось в начале 2024 года, и промоушен объявил, что в дальнейшем будет использовать программу Drug Free Sport.

По информации издание, Макгрегор в этом году прошёл уже пять тестов на допинг.

Напомним, Конор не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет представитель США Майкл Чендлер. Недавно Чендлер подтвердил, что летом у него будет бой с Макгрегором, правда, дату называть не стал.