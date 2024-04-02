CAS отклонил апелляцию IBA на решение МОК о лишении признания организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации, говорится в релизе CAS.

© Матч ТВ

В июне МОК по итогам голосования объявил о лишении признания IBA. В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации, а также выдвинул требования о реформах. В середине июня IBA подала апелляцию в CAS на это решение и попросила суд приостановить действие рекомендаций МОК до вынесения окончательного вердикта суда.

В решении CAS отмечается, что IBA не соответствует условиям, установленным МОК для признания организации. Суд отмечает, что IBA не повысила свою финансовую прозрачность и устойчивость, в том числе за счет диверсификация доходов. Также IBA не изменила свой процесс в отношении рефери и судей, чтобы обеспечить его честность, включая период мониторинга собственных соревнований IBA перед Олимпийскими играми в Париже. Кроме того, в решении CAS говорится, что IBA не обеспечила полную и эффективную реализацию всех предложенных мер «Группой по реформе управления», созданной МОК.

— Комиссия CAS пришла к выводу, что эти три элемента оправдывали решение сессии МОК об отзыве признания IBA, и подчеркнула, что право МОК контролировать обстоятельства и условия, на которых оно предоставляет признание, перевешивает личные права IBA, — говорится в релизе CAS.

В 2023 году IBA допустила российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК.