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Чисора: если у Фьюри будет в углу его отец, он легко переедет Усика

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора высказался по поводу предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Чисора рассказал, что повлияет на исход боя Усика и Фьюри
© Чемпионат.com
«Люди этого не понимают, но отец и сын имеют связь, когда они тренируются вместе. И это невероятно. Этого люди не понимают. Если у Тайсона будет в углу его отец, он легко переедет Усика. Именно потому, что его отец будет в углу. Понимаете? Вот и всё. Это должен быть отличный поединок», — скаазал Чисора на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Бокс/MMA
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
Александр Усик
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