Наталья Дьячкова проведет титульный бой в ONE Championship

Чемпионка Европы и многократная чемпионка России по тайскому боксу Наталья Дьячкова проведёт титульный поединок в ONE Championship. Её соперницей станет действующая чемпионка промоушена в соломенном весе Смилла Сунделл.

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Дьячкова по прозвищу Рысь является обладательницей многих титулов в тайском боксе, как в любительском, так и профессиональном сегменте. В поединках по правилам ММА Дьячкова дебютировала в марте 2019 года, уступив рычагом локтя Юлии Столяренко из Литвы.

В ONE Дьячкова приняла участие в трёх поединках, каждый из которых завершился в её пользу. Свой последний поединок россиянка провела в сентябре 2023 года с Ханной Брэди. Победу в том поединке она одержала единогласным решением судей.