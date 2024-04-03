Шорты Мохаммеда Али с боя против Фрейзера выставили на аукцион

Шорты Мохаммеда Али, в которых он был во время боя с Джо Фрейзером в Маниле, выставили на аукционе, их стоимость оценивается в четыре-шесть миллионов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, аукцион проводит Sotheby's. В настоящее время максимальная ставка за шорты Али составляет 3,8 миллиона долларов. Речь идет о белых атласных шортах Everlast, которые имеют черные вставки на поясе и по бокам. Они подписаны секундантом Али Дрю Брауном и самим Али.

Напомним, что бой Али и Фрейзера, который получил название «Триллер в Маниле» прошел 1 октября 1975 года в столице Филиппин. Он считается одним из величайших боксерских поединков XX века и самым жестким в супертяжелом весе. Али одержал в нем победу техническим нокаутом по итогам 14 раундов.