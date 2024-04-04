Результаты взвешивания турнира PFL 1, на котором состоится бой россиянина Молдавского

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL 1: сезон-2024, который состоится в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США). В главном бою российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с хорватом Анте Делией.

Анте Делия (110,68 кг) vs Валентин Молдавский (107,68 кг)

Денис Гольцов (111,31 кг) vs Линтон Васселл (109,23 кг)

Лиз Кармуш (57,15 кг) vs Джулиана Веласкес (56,79 кг)

Дакота Дитчева (56,79 кг) vs Лиза Молдин (57,06 кг)

Марсело Голм (119,93 кг) vs Даниэль Джеймс (121,11 кг) *

Благой Иванов (116,66 кг) vs Сергей Билостенный (112,67 кг)

Тайла Сантос (57,15 кг) vs Илара Джоанн (57,15 кг)

Стив Моури (116,85 кг) vs Олег Попов (109,86 кг)

Кана Ватанабэ (56,7 кг) vs Шанна Янг (58,33 кг) *

Челси Хэкетт (56,88 кг) vs Джена Бишоп (56,88 кг)

Лукас Бреннан (66,04 кг) vs Димитр Айви (66,22 кг)

Брайс Мередит (61,6 кг) vs Тай Джонсон (61,51 кг)

* провалили взвешивание