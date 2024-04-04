Магомед Мадиев выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Российский боксёр Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) 27 апреля в Алматы (Казахстан) проведёт бой с эквадорцем Абелем Миной (17-3-1, КО 9). Этот 8-раундовый бой в весовой категории до 75 кг пройдёт в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA».

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Последний официальный бой Мадиева прошёл в феврале 2023 года, когда россиянин свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. В конце августа 2023 года Мадиев в выставочном противостоянии единогласным решением судей победил Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана. Мина в последний раз выходил на ринг в феврале 2024 года в Польше, и его поединок с поляком Камилом Шереметой (известен по боям с Геннадием Головкиным и Хайме Мунгией) завершился вничью.

Также в рамках шоу 27 апреля выступит еще один россиянин Юрий Осипов (4-0, КО 3). Многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Осипов в 8-раундовом поединке в весе до 71 кг встретится с финалистом юношеских Олимпийских игр-2018 казахстанцем Шайкеном Талгатом (9-0, КО 5).

Возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA» в Алматы бой олимпийского чемпиона-2016, чемпиона мира-2013, двукратного чемпиона Азии казахстанца Данияра Елеусинова и финалиста чемпионата мира-2023, двукратного чемпиона Азии Саиджамшида Джафарова из Узбекистана. Победитель этого противостояния станет претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 71 кг.