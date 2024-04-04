Царукян показал актуальную физическую форму перед боем с Оливейрой

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Арман показал снимок с тренировки. Вместе с Царукяном на фото присутствует американский боец UFC Грант Доусон.

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«Тренируйся упорно, дерись легко», — подписал фото Царукян.

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Напомним, следующий поединок Арман проведёт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой, представляющим Бразилию. Спортсмены срязатся на турнире UFC 300 14 апреля.

В общей сложности на счету Царукяна 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.

Ранее Арман высказался о предстоящем бое с Оливейрой.