Царукян показал актуальную физическую форму перед боем с Оливейрой на UFC 300
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Арман показал снимок с тренировки. Вместе с Царукяном на фото присутствует американский боец UFC Грант Доусон.
«Тренируйся упорно, дерись легко», — подписал фото Царукян.
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Напомним, следующий поединок Арман проведёт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой, представляющим Бразилию. Спортсмены срязатся на турнире UFC 300 14 апреля.
В общей сложности на счету Царукяна 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.
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