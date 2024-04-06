Пьяный американский боец UFC напал на допинг-офицера

Джон Джонс в пьяном виде напал на допинг-офицера.
Об этом сообщает издание Abq Raw. Инцидент произошел в Альбуркерке (Нью-Мексико) в конце марта-2024.
В полицейский департамент города поступила жалоба на чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, напавшего на допинг-офицера.
По данным источника, Джонс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выхватил у сотрудника антидопингового агентства телефон и угрожал ему убийством.
Джонс − чемпион UFC в тяжелом весе. В 2024 году Джон должен подраться со Стипе Миочичем.