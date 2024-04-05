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Валентин Молдавский нокаутировал Анте Делию на турнире PFL в США

Российский боец Валентин Молдавский нокаутировал представителя Хорватии Анте Делию на турнире PFL в США.

Молдавский нокаутировал Анте Делию на турнире PFL в США
© © Bellator MMA

Главный бой вечера в Сан‑Антонио завершился техническим нокаутом в первом раунде. Еще один россиянин Денис Гольцов одержал победу техническим нокаутом над британцем Линтоном Васселлом в третьем раунде.

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Россиянин Олег Попов победил американца Стива Моури техническим нокаутом во втором раунде. Прямые трансляции турниров по боксу и ММА смотрите на каналах холдинга «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Бокс/MMA
Денис Гольцов
Валентин Молдавский
Олег Попов