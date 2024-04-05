Гольцов начал Гран-при PFL с победы

Русский богатырь одержал очередную досрочную победу в карьере.

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В Сан-Антонио (США) подошёл к концу первый турнир нового регулярного сезона лиги PFL. В главном карде турнира свой бой провёл россиянин Денис Гольцов. Ему предстоял поединок против Линтона Васселла.

Денис Гольцов – опытнейший российский тяжеловес. Гольцов провёл отличную карьеру в боевом самбо, где в своё время становился победителем чемпионатов России, Европы и мира. В ММА Денис оказался в далёком 2010 году. Профессиональная карьера началась у Гольцова не самым лучшим образом, в первых шести боях Денис потерпел три поражения, в том числе от Александра Волкова. Но затем Денис вышел на серьёзную победную серию, добрался до титульного поединка в АСВ и сумел завоевать пояс. С 2019 года Гольцов выступает в PFL, где три сезона подряд добирался до полуфинала Гран-при. В прошлом сезоне российский боец наконец-то преодолел барьер полуфинала и оказался в шаге от $ 1 млн, но проиграл нокаутом Ренану Феррейре, который совсем недавно нокаутировал и Райана Бейдера. Теперь Гольцов начинает очередной поход за заветным титулом и денежным призом в PFL.

Первой проверкой в новом сезоне для Гольцова оказался Линтон Васселл. 40-летний англичанин также имеет огромный опыт выступлений в смешанных единоборствах. С 2013 года Васселл выступал в Bellator, где подрался со всей топовой оппозицией организации. В соперниках у Линтона были Валентин Молдавский, Райан Бейдер, Фил Дэвис, Сергей Харитонов и многие другие.

К слову, на бой Гольцова вывел Фёдор Емельяненко. Денис с первых секунд занял центр октагона, начал постепенно оказывать давление. Васселл встречал лоу-киками, после чего сумел пройти в ноги и совершить тейкдаун. Гольцов попытался сразу же выйти на гильотину, но Линтон вышел из неудобного положения и уже сам стал атаковать. Англичанин угрожал ручным треугольником, набрасывал удары, а россиянин не мог подняться в стойку, при этом Гольцов отвечал Васселлу ударами снизу. Практически весь первый раунд бойцы провели в партере, где инициативой владел англичанин. Но под занавес раунда Денис сумел вывернуться и даже выбросил несколько жёстких ударов, забрав концовку раунда.

А вот с первых секунд второго раунда уже Денис пошёл в борьбу, совершил тейкдаун и оказался сверху. Гольцов попытался выйти на гильотину. После этого россиянин закрепился сверху и стал разбивать защиту англичанина. Второй раунд получился похожим на первый, только уже с контролем от россиянина. Много ударов выбрасывал Денис, тяжело приходилось Васселлу, и россиянин едва не финишировал соперника, но ветеран всё же продержался до гонга.

С начала третьего раунда Гольцов вновь пошёл в борьбу и тут же уронил уставшего Васселла. Россиянин опять оказался сверху и продолжил делать то, что делал во втором раунде. Мощные удары сыпались на голову англичанина, рефери несколько раз предупреждал Линтона о пассивной защите. Денис же не отпускал соперника, методично бил его и забирал поединок. Васселл не делал ничего, кроме того, что принимал урон. В итоге рефери всё-таки вмешался в это избиение и остановил поединок.

Денис Гольцов одержал тяжёлую победу над серьёзным соперником и успешно начал свой пятый сезон в PFL. На счету россиянина теперь четыре очка в рамках регулярного турнира.