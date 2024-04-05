Сергей Павлович рассказал о своем детстве.

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«До девятого класса я был небольшого роста. Помню, подходил к маме, мерился: «Мам, когда я вырасту?» Она всегда говорила: «Вырастешь, вырастешь». Появилась мотивация. И потом перед 10-м классом я каждый день вовремя засыпал, утрамбовывал в себя еду, каши кушал. Если не мог есть, то ходил, а потом на мужском: «Надо съесть».

Набрал массу, пришел в 10-й класс – сверстники удивились. Мне всегда хотелось быть подтянутым, крепким. Всегда нравился спорт – я вообще попал в секцию борьбы в пять лет, когда еще ходил в детский сад. Ведь как раньше было? С улицы кто-то пошел из старших – и все начинали ходить.

Хотя там были легкие тренировки, не что-то сверхъестественное. Плакать? Как это плакать? Мне бы тогда досталось от старшего брата. Конечно, не было такого, что ни одной слезы не проронил, но чтобы плакать… Наверное, это считалось нехорошим тоном – рыдать и ябедничать.

Смотрели на старших, что если ты мужчина, то должен перетерпеть боль. Однажды я подрался на улице, мне надавали. Рыдаю, подхожу к отцу жаловаться. А он мне: «Ябедничаешь?» Дал подзатыльник и поставил в угол. Я понял, что ябедничать нельзя, и с того момента этого не делаю», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.