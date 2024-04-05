Чендлер дал категоричный прогноз на свой бой с Макгрегором

Популярный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, ответил на вопрос по поводу исходя своего поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Их бой пока не анонсирован. Ожидается, что спортсмены могут сразиться летом.

© Чемпионат.com

«Собираюсь ли я победить Макгрегора? Второй раунд, нокаут», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Чендлера в смешанных единоборствах 31 бой, где он одержал 23 победы и потерпел восемь поражений. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. В октагоне он не появлялся с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Недавно Чендлер в забавной манере ответил Конору.