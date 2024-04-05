Энтони Джошуа сообщил, когда может завершить карьеру

Британский боксёр Энтони Джошуа заявил, что может завершить карьеру через два года. По словам британца, это может произойти, когда ему исполнится 37 лет.

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«В октябре мне исполнится 35 лет. Думаю, буду выступать ещё года два или около того, если моё тело выдержит», — сказал Джошуа в эфире Ross Show.

Напомним, в последнем поединке Джошуа встречался с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну. Их бой проходил в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоялась по правилам бокса и завершилось победой британца нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету Энтони в профессионалах 28 побед и три поражения.

Ранее Джошаа назвал победителя в предстоящем бою Майка Тайсона и Джейка Пола.