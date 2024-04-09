Украинец Потеря заменит Мурадова в бою с Перейрой

Украинский боец Игорь Потеря выйдет на замену травмированному Махмуду Мурадову и подерётся с Мишелем Перейрой (UFC 8-2) 5 мая на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро.

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Изначально украинец должен был провести поединок с россиянином Шарабутдином Магомедовым на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии 22 июня.

Игорь Потеря провёл пять боёв в UFC, в двух из которых победил. В феврале этого года он оказался сильнее Роберта Брычека.

Перейра последний бой провёл в марте 2024 года на турнире UFC 299, победив Михала Олексийчука удушающим приёмом в первом раунде. Всего на его счету 30 побед и 11 поражений. Стоит отметить, что бразилец идёт на серии из семи побед.