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Костя Цзю оценил возможный поединок Махачев – Порье

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Костя Цзю высказался об ожидаемом титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) UFC между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

Костя Цзю оценил возможный поединок Махачев – Порье
© Чемпионат.com
«Думаю, бой пройдет, если они смогут договориться о цене, тут все зависит от этого. Но поединок был бы интересным. Хороший соперник, топовый боец. Но Махачев — чемпион. За чужих я не болею», — приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Бокс/MMA
Джастин Гэтжи
Ислам Махачев
Костя Цзю
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