Оливейра оценил шансы Гэджи и Холлоуэя на UFC 300

Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра поделился мнением о поединке между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем. Их бой состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

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«Думаю, шансы 50 на 50. Конечно, они оба очень жёсткие. У Джастина Гэтжи сильный удар. Максу может быть тяжело. Но Макс Холлоуэй очень вынослив и талантлив. Он всегда проводит отличные бои и именно поэтому он попал в кард UFC 300. Нас ждёт захватывающий поединок», — сказал Оливейра на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, в последнем бою Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье. Холлоуэй, в свою очередь, нокаутировал корейского бойца Чон Чхан Сона.