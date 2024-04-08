Промоутер Фьюри назвал план на бой с Тайсоном, который выберет Усик

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, выразил уверенность, что украинец Александр Усик будет пытать использовать недавнее рассечение британца в своих интересах, стараясь наносить удары в ту область, где оно недавно было.

© Чемпионат.com

«На его месте я бы так и делал. Конечно, он попытается воспользоваться этим. Но вспомните, как Тайсон дрался с Отто Валлином. Тайсон получил ужасное рассечение, но одержал убедительную победу. У него есть план A план B и план C. Но самое главное – у него храброе сердце», – приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри изначально должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение на спарринге незадолго до этого момента и был вынужден отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.