Шон Стрикленд отказался от поединка с Пауло Костой

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста рассказал о том, что Шон Стрикленд отказался от поединка с ним.

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«Изначально мне дали бой с Каннонье на июнь, и я был этому рад, но через пару дней в UFC сказали, что я буду драться с Шоном Стриклендом. Это ещё более интересный бой, чем с Каннонье. К сожалению, я не в курсе, что произошло, но Стрикленд отказался. Это информация от UFC. Но это было бы здорово – я бы с удовольствием подрался с Шоном», – рассказал бразилец в очередном выпуске подкаста The coach and casual.

Напомним, последним соперником Косты стал Роберт Уиттакер. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).