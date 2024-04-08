Российские боксеры выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны

Сборная России выступит с национальными флагом и гимном на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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Турнир пройдет с 15 по 29 апреля.

"Благодаря решению Международной ассоциации бокса мы выступим под флагом и с гимном России", - сказала Кириенко.

Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.