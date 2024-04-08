Павлович рассказал о случае из детства

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена UFC, вспомнил, как проходило его детство. В частности, Сергей рассказал о драке с детьми из посёлка. Как считает Павлович, у нынешних детей больше возможностей, и многие вещи уже не являются поводом для радости.

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