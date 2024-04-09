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Царукян рассказал о тренировках в одном зале с Фёдором Емельяненко

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о том, что он тренировался в одном зале с Фёдором Емельяненко.

Царукян рассказал о тренировках в одном зале с Федором Емельяненко
© Чемпионат.com
«Я провел с ними две недели, и это было здорово. Федор большой, так что вместе мы не тренировались, но у него большая команда, в которой много легковесов. Даже если ты не спаррингуешь с Федором, одно его присутствие в одном зале с тобой сильно воодушевляет и мотивирует. Я очень благодарен ему за это», — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша.

В ближайшие выходные Царукян проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Бокс/MMA
Чарльз Оливейра
Арман Царукян
Федор Емельяненко
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