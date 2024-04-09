Кевин Джонсон раскрыл новые детали первой встречи с Майком Тайсоном

Американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, рассказал в интервью NEWS.ru о знакомстве с Майком Тайсоном. Первая их встреча состоялась в 2001 году перед боем Кости Цзю с Шармбой Митчеллом.

Тайсон дружил с Митчеллом и пришел его поддержать. Когда я вошел в раздевалку, там был Майк Тайсон. Я замер, как школьница. Все подходили к нему и разговаривали с ним. Потом все ушли. Мы остались вдвоем. Я не знал, как к нему обращаться — называть мистером или сэром. Я сказал: «Меня зовут Кевин Джонсон, я стал боксером. Сегодня у меня поединок, но я хотел задать один вопрос. Можете дать мне совет?», — рассказал Джонсон.

Боксер также рассказал об ответе Тайсона.