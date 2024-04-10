Джонсон назвал условие, при котором Фьюри победит Усика

Популярный боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александром Усиком (Украина). Их бой состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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