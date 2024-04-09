Волкановски дал прогноз на бой Гэтжи – Холлоуэй

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски дал прогноз на поединок в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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