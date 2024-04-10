Камбосос сделал заявление о своей карьере после боя с Ломаченко

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Джордж Камбосос высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко. Их бой запланирован на 12 мая. Противостояние пройдёт в Австралии.

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