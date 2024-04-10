Джонсон дал категоричный прогноз на возможный бой между Валуевым и Поветкиным

Популярный боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, предположил, как закончился бы поединок между прославленными российскими боксёрами Александром Поветкиным и Николаем Валуевым. По мнению Джонсона, победителем бы стал Поветкин.

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«Конечно, Поветкин! Я знаю обоих. Я был спарринг-партнёром Валуева на протяжении восьми лет. Я получил много денег за это. Мне платили € 2 тыс. в неделю. Я ездил в Берлин, оттуда — во Франкфурт в тренировочный лагерь. Но победил бы Поветкин. Он бы вёл бой на ближней дистанции и разобрал бы Валуева», — приводит слова Джонсона News.ru.

В общей сложности на счету Валуева 50 побед при двух поражениях. Поветкин за время профессиональной карьеры принял участие в 40 боях, в которых добыл 36 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой с участием Александра завершился вничью.