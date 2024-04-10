Боксер Фьюри поиздевался над советами Владимира Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал в издевательской манере на информацию о том, что украинец Александр Усик получил советы от Владимира Кличко, передает Boxing Social.

«Это будут советы, как проиграть мне. Как мой старый приятель Владимир вообще может давать кому-то советы? Я преподал Владимиру хороший урок бокса. Хотя он был неплохим чемпионом. Как и Усик», — сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

28 ноября 2015 года Фьюри одолел Кличко единогласным решением судей.