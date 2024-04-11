Царукян рассказал, как превзойти Хабиба

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, как можно превзойти экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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«Превзойти можно любого. Для этого нужно проделать столько же работы, как он, — это минимум. А максимум — ещё больше раз защитить титул, шесть-семь раз, и при этом быть таким же достойным человеком, как Хабиб. Однако я не стремлюсь к той медийности, которую имеет он. Я просто хочу стать чемпионом, несколько раз защитить титул и доказать самому себе, что я достоин им быть», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, на турнире UFC 300 Царукян сразится в претендентском поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

В общей сложности в активе Царукяна 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.