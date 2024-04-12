Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что готов провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

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В мае 2022 года Бивол победил Канело единогласным решением судей.

— Всегда есть шансы провести реванш с Биволом. Почему нет? Я бы очень хотел этого. Но сейчас я сфокусирован на поединке с Хайме Мунгуйей. Все нужно делать поэтапно — шаг за шагом. Если есть неплохой вариант в полутяжелом весе, почему бы и нет? — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Бивол владеет поясом по версии WBA и одержал 22 победы в 22 поединках. На счету абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Альвареса 60 побед, два поражения и две ничьи.

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Источник:Boxingscene