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Бо Никал одержал свою третью победу в UFC

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит юбилейный турнир UFC 300. В рамках главного карда американский боец Бо Никал встретился с соотечественником Коди Брандейджем.

Бо Никал одержал свою третью победу в UFC
© www.championat.com

Американский боец Бо Никал победил своего соотечественника Коди Брандейджа удушающим приёмом во втором раунде. Для Бо эта победа стала третьей в UFC и шестой в карьере. Он по-прежнему остаётся непобеждённым в ММА.

В главном событии турнира Алекс Перейра встретится с Джамалом Хиллом. Помимо них, в рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

Основной кард UFC 300.

Бо Никал — Коди Брандейдж

Чарльз ОливейраАрман Царукян.

Джастин ГэтжиМакс Холлоуэй.

Вэйли Чжан — Сяонан Янь.

Алекс Перейра — Джамал Хилл.

Бокс/MMA
Чарльз Оливейра
Арман Царукян
Алекс Перейра
Джастин Гэтжи
Макс Холлоуэй
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