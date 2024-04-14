Бо Никал одержал свою третью победу в UFC
В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит юбилейный турнир UFC 300. В рамках главного карда американский боец Бо Никал встретился с соотечественником Коди Брандейджем.
Американский боец Бо Никал победил своего соотечественника Коди Брандейджа удушающим приёмом во втором раунде. Для Бо эта победа стала третьей в UFC и шестой в карьере. Он по-прежнему остаётся непобеждённым в ММА.
В главном событии турнира Алекс Перейра встретится с Джамалом Хиллом. Помимо них, в рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.
Основной кард UFC 300.
Бо Никал — Коди Брандейдж
Чарльз Оливейра — Арман Царукян.
Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.
Вэйли Чжан — Сяонан Янь.
Алекс Перейра — Джамал Хилл.