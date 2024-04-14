Ислам Махачев ответил на вызов Армана Царукяна

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев ответил на вызов российского бойца, представляющего Армению, Армана Царукяна, который предложил провести реванш.

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«Будь готов, скоро увидимся, мальчик», — написал в своих социальных сетях Ислам.

Напомним, первый бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоялся на турнире UFC Fight NIGHT 149, который состоялся 20 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам Махачев.

На данный момент Ислам имеет в своём рекорде 22 победы и 1 поражение. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби и был главным событием вечера, Ислам одержал победу нокаутом над Александром Волкановски во втором раунде.