Царукян отказался от реванша с Махачевым на UFC 302

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян отказался от реванша с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 302. Об этом ТАСС сообщили в команде Царукяна.

"Арману предложили бой с Махачевым на UFC 302. Но было принято решение отказаться", - сказал собеседник агентства.

Махачев победил Царукяна в 2019 году решением судей. На UFC 302 он проведет защиту титула в бою против американца Дастина Порье. Турнир пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в ночь на 2 июня по московскому времени.