«Я из России, не делайте так». Царукян рассказал об инциденте с фанатом

Россиянин с армянскими корнями Арман Царукян рассказал об инциденте, когда во время выхода к октагону он устроил потасовку с кем-то из болельщиков.

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«Он показал мне средний палец и попытался ударить меня, а я хотел дать ему в ответ.

Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян после боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Сегодня на турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна.

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У Армана в ММА 22 победы и 3 поражения. У Оливейры теперь 34 победы и 10 поражений.