Тактаров раскритиковал решение Макгрегора вернуться в MMA

Бывший боец Олег Тактаров высказался об официальном возвращении Конора Макгрегора в профессиональный спорт.

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35-летний ирландец проведет поединок с американцем Майклом Чендлером на UFC 303. Бой в полусреднем весе состоится 29 июня в США.

«Мне кажется, что Макгрегор забыл, что такое тренировки. Он уже не тренируется по-человечески. Его топовая форма была 10 лет назад. Нет видимого стимула возвращаться. Деньги есть, слава была. Не знаю, зачем ему это возвращение. Еще одну ногу сломать?», – цитирует Тактарова «СЭ».

37-летний Чендлер провел 31 бой в MMA, в которых одержал 23 побед и потерпел 8 поражений. У Макгрегора 28 поединков на профессиональном уровне, 22 триумфа и 6 неудач.

В начале марта в мировой прокат вышел фильм «Дом у дороги», в котором Макгрегор дебютировал в качестве актера, исполнив одну из главных ролей.

В конце декабря прошлого года Макгрегор раскритиковал руководство UFC за частые переносы даты возвращения бойца в октагон.