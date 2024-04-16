Волков не может отказаться от боя с Павловичем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков дал комментарий по поводу своего поединка с Сергеем Павловичем.

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«Скорее всего, мой бой с Павловичем состоится. Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боёв. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились. И этот турнир для UFC слишком важен, чтобы я сказал: «Нет, я драться не буду, Сергей Павлович мне слишком близкий друг». Сейчас так может сказать Сергей Павлович, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Волков сражался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. Павлович в последнем бою уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу.