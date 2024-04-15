Промоутер Фундоры сказал, где состоится возможный реванш с Тимом Цзю

Сэмпсон Левкович, промоутер нового объединённого чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Себастьяна Фундоры (21-1-1, 13 KO), высказался об организации возможного реванша с австралийцем Тимом Цзю (24-1, 20 KO).

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Мы проведём реванш в Америке. Австралии больше нет в переговорах. Я слишком стар для того, чтобы со мной плохо обращались в родной стране. Я не поеду в Австралию. Не приемлю подобного неуважения», — сказал Левкович в подкасте Raw Sport.

Ранее Николай Валуев прокомментировал поражение Цзю от Фундоры.