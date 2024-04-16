Бетербиев заявил, что ему важно нокаутировать Бивола

Обладатель чемпионских поясов IBF, WBC, и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что для него важно отправить в нокаут чемпиона WBO и IBO Дмитрия Бивола.

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«Важно ли мне именно нокаутировать Бивола? Да, но я не буду стремиться к этому. Посмотрим. Я не старый, мне всего 39. Я не стар. Я верю, что подготовлюсь на 100 процентов. Я еще не изучал его. Я только впервые посмотрел пару его боев. Мы только начали его изучать. Будем готовиться», – рассказал Артур Бетербиев в интервью FightHype.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подписали контракт на поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев в профессиональном боксе провел 20 боев, и во всех сумел добиться успеха. На счету Дмитрия Бивола 22 победы и 22 поединках.

14 января этого года Артур Бетербиев бился с британцем Каллумом Смитом и одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде, защитив три своих чемпионских пояса.

24 декабря прошлого года Дмитрий Бивол в своем единственном поединке в 2023 году сумел защитить чемпионский титул WBA в бою против Линдона Артура. Россиянин одержал победу решением судей.