Махачев станет первым бойцом UFC, который будет драться в золотых перчатках

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев выступит в поединке с американцем Дастином Порье на UFC 302 в золотых перчатках. Он будет первым бойцом в истории промоушена, который проведёт бой в перчатках с золотым цветом.

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Новая модель отличается меньшей жёсткостью, большей плотностью прилегания манжета к кисти руки, а также была добавлена набивка на внешнюю сторону мизинца и большого пальца.

В титульных боях будут использоваться золотые перчатки. Классические чёрные перчатки будут использоваться в стандартных боях. Бойцам, которые дерутся на шоу Dana White Contender Series, будут выданы синие перчатки. Участникам шоу The Ultimate Fighter будут выданы чёрные перчатки с иной подписью и другим оттенком чёрного цвета. А перчатки красного цвета будут носить участники шоу Road to UFC.