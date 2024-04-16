Каким будет чемпионат Европы по боксу

Сборная сколотила мощнейший состав и готова бить все рекорды.

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В мире бокса становится все больше событий, заслуживающих самого пристального внимания. На фоне поединков за звание абсолютного чемпиона мира у профессионалов не стоит забывать и о любителях. С 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия) пройдёт чемпионат Европы. На нём выступит и сборная России, собравшая мощнейший состав. Национальная команда рассчитывает привезти на родину целую россыпь медалей различного достоинства. Разбираемся, чего именно ждать от предстоящего первенства.

Любопытно, что одновременно будут проходить и мужской, и женский чемпионат Европы по боксу. На них будут разыграны 25 комплектов наград (13 – у мужчин, 12 – у женщин). Стоит отметить, что дополнительной мотивацией является денежное вознаграждение. Восемь лучших спортсменов в каждой весовой категории получат выплаты в зависимости от результата. За первое место боксёр заработает $ 15 тыс. Солидные призовые, которые лишь подогревают градус борьбы. Стоит отметить, что в женском и мужском разрядах выплаты одинаковые.

Сборная России объявила состав, в котором собрала мощнейших боксёров. Капитаном станет Муслим Гаджимагомедов, а также в список попали Эдмонд Худоян, Василий Егоров, Дмитрий Двали, Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Габил Мамедов, Тархан Идигов, Игорь Свиридченков, Джамбулат Бижамов, Савелий Садома, Шарабутдин Атаев и Ярослав Дороничев. У девушек состав сформировали Юлия Чумгалакова, Гелюса Галиева, Анастасия Кооль, Карина Тазабекова, Дарья Абрамова, Нуне Асатрян, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Дарима Сандакова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина и Кристина Ткачёва.

Отдельно стоит отметить, что Россия едет на турнир в максимально комфортных условиях. Боксёры смогут выступать с национальными флагом и гимном. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко: «Благодаря решению Международной ассоциации бокса (IBA) мы выступим под флагом и с гимном России».

Напомним, IBA отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Беларуси национальной идентификации. Федерации бокса Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing. Поэтому представителей этих стран на турнире, скорее всего, не будет.

Россия собрала мощнейший состав на чемпионат Европы по боксу. И у болельщиков есть все основания предполагать, что национальная команда вернется на родину с большим количеством золотых медалей. Напомним, на чемпионате мира по боксу 2023 года среди мужчин россияне оказались третьими в командном зачёте. Они завоевали два золота и четыре бронзы. Женщины также остались третьими – оставили за собой по медали каждого достоинства. А теперь есть все основания полагать, что Россия будет бороться за первую позицию в командном зачёте.