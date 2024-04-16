Бивол: Бетербиев по-своему уникален своей жесткостью

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) высказался по поводу своего будущего соперника Артура Бетербиева.

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«Бетербиев по-своему уникален своей жёсткостью. Да и вообще любой соперник уникален. Определённые черты, которые свойственны Бетербиеву, были в других моих оппонентах. Но целого комплекта качеств не было ни у кого. Должен ли был состояться этот поединок? Конечно, должен. У нас индивидуальный вид спорта. Он должен был состояться. И к этому всё идёт», — сказал Бивол в интервью «России 24».

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.