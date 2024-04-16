Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал пропуск российскими боксерами Олимпийских игр-2024. Lenta.ru

«Это досадно. Мы, спортсмены, живем спортом. Я не разделяю спорт на нации. Любой атлет мне намного ближе по духу, чем далекий от спорта соотечественник. Мне легче понять спортсмена, который трудился в зале и преодолевал себя в спорте», — сказал боксер. RT на русском

«У меня всегда была мечта стать олимпийским чемпионом. Она не состоялась – тогда мы решили перейти в профессионалы. Даже чуть раньше поглядывал на профессиональных бойцов, но всегда думал, что это не мое немного. Чуть другой вид спорта. И когда перешел в профессионалы, были поставлены другие задачи. Отнеслись к этому с холодным расчетом», – рассказал Бивол. Sports.ru