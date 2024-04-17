Волков рассказал о подготовке к бою с Павловичем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков высказался по поводу подготовки к предстоящему поединку с соотечественником Сергеем Павловичем.

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«Самое главное – не ссать! Все остальное – это дело случая. Сергей умеет нокаутировать любым ударом. Тут главное – просто быть к этому готовым и не бояться. Какая вероятность того, что боя с Павловичем не будет? Ну это из разряда, какова вероятность, что вы встретите на улице динозавра – 50 на 50: либо встречу, либо нет. Здесь то же самое: поединок либо состоится, либо не состоится. На самом деле вероятность такова, что всё к этому идет. А что будет в течение двух месяцев, мне сложно сказать. Я пока к этому бою готовлюсь», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 — нокаутом, 3 — решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 россиянин выходил победителем (24 — нокаутом, 4 — сдачей, 9 — решением судей). Среди достижений 35-летнего бойца стоит отметить премию «Лучший бой вечера» и две премии «Выступление вечера».