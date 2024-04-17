Царукян объяснил, почему после победы над Оливейрой не стал принимать бой с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, почему он решил не принимать поединок против действующего чемпиона Ислама Махачева.

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После победы на турнире UFC 300 к Царукяну сразу же подошло руководство промоушена и предложило россиянину поединок с Махачевым в июне, но он от него отказался.