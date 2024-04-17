Тренер женской сборной Австралии по боксу не поедет на ОИ из-за домогательств

Тренер сборной Австралии по боксу Джейми Питтман подтвердил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже после того, как признал факты издевательств и сексуальных домогательств в отношении женщин-боксёров. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Джейми Питтман, тренер сборной Австралии до конца 2021 года, был обвинён Институтом боёв Австралии, действующим от имени нескольких женщин-боксёров, в 11 нарушениях кодекса поведения после нескольких зарубежных турне в прошлом году.

В прошлом месяце Национальный спортивный трибунал, независимый правительственный орган, созданный для разрешения споров, связанных со спортом, провёл слушания по поводу обвинительных показаний против него.

Во время слушаний 42-летний Питтман заявил, что он «смущён» и не будет оспаривать выводы, признав, что «некоторые его комментарии были неуместны».