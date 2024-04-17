Боец UFC раскрыл, сколько тратит в России за месяц

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA), выступающий в UFC, Арман Царукян раскрыл, что его месячные расходы в России составляют от 500 до 800 тыс. рублей. Газета.Ru

«В России я трачу 500—800 тыс. рублей. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тыс. рублей. Иногда 200 тыс. рублей можно и за четыре-пять дней потратить», — рассказал он. RT на русском

Накануне американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновленные рейтинги спортсменов. Царукян поднялся на первое место в легком весе. Матч ТВ